Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 3 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):

Analista técnico júnior(ter superior completo na área de Tecnologia ou curso Técnico em Eletrônica,Eletrotécnica/ter conhecimento em montagem e manutenção de micros "hardware"/ter conhecimento e experiência em montagem e manutenção de impressoras/Inglês Técnico "Leitura"/conhecimento em eletricidade/conhecimento de eletrônica/conhecimento em redes de computadores/conhecimentos gerais de informática/ disponibilidade para viagens semanais/ notebook próprio/veículo próprio em condições para viagem)

Tosador de animais(ter experiência na área)

Vendedor(ter experiência na área de vendas/ter ensino médio completo/ter CNH AB e veículo próprio/ter boa comunicação)



*Vagas regionais(rural/outras cidades):

Não há.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.