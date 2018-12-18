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Casa do Trabalhador

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 4 vagas de emprego nesta terça-feira

Luiz Guido Junior

Publicado em 18/12/2018 às 08:23

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):

Analista técnico júnior(ter superior completo na área de Tecnologia ou curso Técnico em Eletrônica,Eletrotécnica/ter conhecimento em montagem e manutenção de micros "hardware"/ter conhecimento e experiência em montagem e manutenção de impressoras/Inglês Técnico "Leitura"/conhecimento em eletricidade/conhecimento de eletrônica/conhecimento em redes de computadores/conhecimentos gerais de informática/ disponibilidade para viagens semanais/ notebook próprio/veículo próprio em condições para viagem)

Empregada doméstica nos serviços gerais(ter experiência comprovada em carteira/ter referências dos últimos empregos/fazer todo serviço da casa e cuidar de uma criança)

Tosador de animais(ter experiência na área)

Vendedor(ter experiência na área de vendas/ter ensino médio completo/ter CNH AB e veículo próprio/ter boa comunicação)


*Vagas regionais(rural/outras cidades):


Não há.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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