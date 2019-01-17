Casa do Trabalhador oferece vagas de emprego na cidade e no campo nesta quinta

Oportunidade
Na cidade há vaga para pedreiro enquanto no campo para auxiliar de departamento pessoal
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta quinta-feira (17). Há vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):
- Pedreiro(ter experiência em carteira).
Vagas regionais(Rural/Outras cidades):
- Auxiliar de Departamento Pessoal (ter ensino médio completo/se tiver ensino superior será um diferencial/ter Excel nível intermediário/disponibilidade para morar na fazenda).
Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS