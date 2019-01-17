Casa do Trabalhador oferece vagas de emprego na cidade e no campo nesta quinta

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta quinta-feira (17). Há vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):

- Pedreiro(ter experiência em carteira).

Vagas regionais(Rural/Outras cidades):

- Auxiliar de Departamento Pessoal (ter ensino médio completo/se tiver ensino superior será um diferencial/ter Excel nível intermediário/disponibilidade para morar na fazenda).

Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira