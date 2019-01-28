Casa do Trabalhador oferece oportunidades de emprego para este começo de semana em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta terça-feira (22). Há vagas para área urbana. Confira:

Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):

- Auxiliar de dentista(ter experiência na área e referência)

- Mecânico de caminhão(experiente)

- Pedreiro(com experiência em carteira);

- Salgadeira(ter experiência em fazer todos os tipos de salgados).

- Vendedor pracista(ter experiência na área de vendas de produtos agropecuários/ter CNH AB,conhecer a região).

Vagas regionais(Rural/Outras cidades):

- Não há vagas.

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

Servente de obras(ter laudo médico);

Vigia(ter laudo médico).

Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira.