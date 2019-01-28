Casa do Trabalhador oferece oportunidades de emprego para este começo de semana em Aquidauana

Emprego
Há vagas para portadores de deficiência
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta terça-feira (22). Há vagas para área urbana. Confira:
Vagas locais(Aquidauana e Anastácio):
- Auxiliar de dentista(ter experiência na área e referência)
- Mecânico de caminhão(experiente)
- Pedreiro(com experiência em carteira);
- Salgadeira(ter experiência em fazer todos os tipos de salgados).
- Vendedor pracista(ter experiência na área de vendas de produtos agropecuários/ter CNH AB,conhecer a região).
Vagas regionais(Rural/Outras cidades):
- Não há vagas.
Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):
Servente de obras(ter laudo médico);
Vigia(ter laudo médico).
Casa do Trabalhador está localizado na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
Horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda a sexta-feira.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS