Casa do Trabalhador atualiza lista de vagas nesta terça em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta terça-feira (29). Há vagas para área urbana. Confira:

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio):

- Administrativo (ter nível superior em qualquer área administrativa, contábil ou financeira/ter referência);

- Auxiliar de dentista (ter experiência na área e referência);

- Mecânico de caminhão (experiente);

- Motorista de caminhão (ter CNH D).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Não há vagas.

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

Servente de obras (ter laudo médico);

Vigia (ter laudo médico).

Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.