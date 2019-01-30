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Casa do Trabalhador oferece 9 vagas de emprego nesta quarta em Aquidauana

Entre as portunidades está a vaga de atendente de farmácia

Guilherme Henrique

Publicado em 30/01/2019 às 09:10

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A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta terça-feira (29). No total são oferecidas 9 vagas para área urbana e rural. Confira:

- Atendente de farmácia (ter experiência em carteira);

- Administrativo (ter nível superior em qualquer área administrativa,contábil ou financeira/ter referência);

- Auxiliar de dentista (ter experiência na área e referência);

- Mecânico de caminhão (experiente);

- Motorista de caminhão (ter CNH D).

 

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Campeiro (casado sem filhos em idade escolar ou solteiro/ter experiência em carteira/ter tralha completa)

- Operador de pá carregadeira (ter experiência em carteira).

 

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

 

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

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