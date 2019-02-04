Semana começa com 7 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador
Vagas são para área urbana e rural
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta segunda-feira (4). No total são oferecidas 7 vagas para área urbana e rural. Confira:
- Atendente de farmácia (ter experiência em carteira);
- Auxiliar de dentista (ter experiência na área e referência);
- Mecânico de caminhão (experiente);
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
- Campeiro (casado sem filhos em idade escolar ou solteiro/ter experiência em carteira/ter tralha completa)
- Operador de pá carregadeira (ter experiência em carteira).
Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):
- Servente de obras (ter laudo médico);
- Vigia (ter laudo médico).
A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
Horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS