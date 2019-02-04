Semana começa com 7 vagas de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta segunda-feira (4). No total são oferecidas 7 vagas para área urbana e rural. Confira:

- Atendente de farmácia (ter experiência em carteira);

- Auxiliar de dentista (ter experiência na área e referência);

- Mecânico de caminhão (experiente);

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Campeiro (casado sem filhos em idade escolar ou solteiro/ter experiência em carteira/ter tralha completa)

- Operador de pá carregadeira (ter experiência em carteira).

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.