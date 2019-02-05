Casa do Trabalhador divulga vagas para está terça-feira em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta terça-feira (5). No total são oferecidas 5 vagas para área urbana e rural. Confira:

- Auxiliar de dentista (ter experiência na área e referência);

- Auxiliar de funerária (ter ensino médio completo/CNH AB/ter informática básica/saber dirigir em Campo Grande/ter disponibilidade de horário);

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Praieiro (saber fazer cerca, rastelar, carpir, tirar leite, etc.. Trabalhar em fazenda no Pantanal).

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Horário de funcionamento é das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.