Semana começa com 11 oportunidades de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta segunda-feira (11). No total são oferecidas 11 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Carpinteiro (experiência em carteira, ter todos os documentos pessoais);



- Empregada doméstica nos serviços gerais (ter experiência em carteira);

- Eletricista (ter o NR10, ter experiência em carteira, ter todos os documentos pessoais);

- Garçom (experiência em carteira ou referência do último emprego);

- Pedreiro (ter experiência em carteira, ter todos os documentos pessoais);

- Salgadeira (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Casal: Caseiro e copeira (Homem serviços gerais na casa da sede, jardinagem, piscina ,manutenções em geral, ter experiência com todo este serviço e a esposa função copeira, ajudar nos afazeres em geral (limpeza e cozinha), trabalha seis horas por dia, não trabalha sábado. OBS: NÃO TEM ESCOLA NA FAZENDA (PREFERÊNCIA SEM FILHOS OU QUE ESTUDE NA FUNDAÇÃO BRADESCO).

- Operador de trator de esteira (ter experiência em carteira)

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.