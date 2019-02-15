Casa do Trabalhador oferece 10 vagas nesta sexta em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta sexta-feira (15). No total são oferecidas 10 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Babá (experiência com criança e referência).;



- Empregada doméstica nos serviços gerais (ter experiência em carteira);

- Salgadeira (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Auxiliar de cozinha (disponibilidade para morar fora da cidade/de 18 a 30 anos/não precisa ter experiência)

- Casal Campeiro e Cozinheira (ter experiência em carteira);

- Garçom (disponibilidade para morar fora da cidade/de 18 a 30 anos/não precisa de experiência)

- Praieiro (ter experiência em carteira, solteiro)

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.