Semana começa com 10 vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Oportunidade
Vagas são para área urbana e rural
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta segunda-feira (18). No total são oferecidas 10 vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):
- Secretária (informática básica, ter experiência em carteira);
- Empregada doméstica nos serviços gerais (ter experiência em carteira);
- Salgadeira (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados).
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
- Auxiliar de cozinha (disponibilidade para morar fora da cidade/de 18 a 30 anos/não precisa ter experiência)
- Casal Campeiro e Cozinheira (ter experiência em carteira);
- Garçom (disponibilidade para morar fora da cidade/de 18 a 30 anos/não precisa de experiência)
- Praieiro (ter experiência em carteira, solteiro)
Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):
- Servente de obras (ter laudo médico);
- Vigia (ter laudo médico).
Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS