Casa do Trabalhador oferece 8 vagas de emprego nesta quarta em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana nesta quarta-feira (18). No total são oferecidas 8 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa).

- Office-boy (ter ensino médio completo/CNH AB/ter disponibilidade de horário);

- Repositor (ter ensino médio completo/CNH AB/ter disponibilidade de horário)

- Salgadeiro (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados/ter disponibilidade de horário).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Auxiliar de cozinha (disponibilidade para morar fora da cidade/de 18 a 30 anos/não precisa ter experiência)

- Garçom (disponibilidade para morar fora da cidade/de 18 a 30 anos/não precisa de experiência).

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.