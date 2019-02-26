Casa do Trabalhador oferece 8 vagas nesta terça para Aquidauana e região

Emprego
Vagas são para área urbana e rural
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta terça-feira (26). No total são oferecidas 7 vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):
Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);
Salgadeiro (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados);
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
- Auxiliar de cozinha (ter experiência e referência/saber ler e escrever/disponibilidade para morar na pousada);
- Campeiro (serviços gerais/saber lidar com vaca de cria/ter tralha completa/até 45 anos/at´dois filhos/ter referência e experiência em carteira//saber mexer com trator de pneu);
- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ter disponibilidade para morar na pousada);
Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):
- Servente de obras (ter laudo médico);
- Vigia (ter laudo médico).
Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS