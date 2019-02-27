Casa do Trabalhador oferece 9 vagas nesta quarta em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta quarta-feira (27). No total são oferecidas 9 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);

Técnico de eletricidade (ter experiência e cadastro no CREA;

Salgadeiro (ter experiência em fazer todos os tipos de salgados);

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Auxiliar de cozinha (ter experiência e referência/saber ler e escrever/disponibilidade para morar na pousada);

- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ter disponibilidade para morar na pousada);

- Técnico agrícola (experiência em pulverização e máquinas)

- Tratorista agrícola (experiência em passar veneno/ roçar, etc, saber mexer com máquina/ter referência).

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.