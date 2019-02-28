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Casa do Trabalhador oferece 8 vagas de emprego nesta quinta em Aquidauana e região

Vagas são para área urbana e rural

Guilherme Henrique

Publicado em 28/02/2019 às 07:40

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A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta quinta-feira (28). No total são oferecidas 8 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);

- Técnico de eletricidade (ter experiência e cadastro no CREA;

- Secretária (ter ensino médio completo/ter informática básica/ter curso de auxiliar administrativo/ter disponibilidade de horários);

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Auxiliar de cozinha (ter experiência e referência/saber ler e escrever/disponibilidade para morar na pousada);

- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ter disponibilidade para morar na pousada);

- Técnico agrícola (experiência em pulverização e máquinas)

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

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