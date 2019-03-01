Casa do Trabalhador oferece 10 vagas nesta sexta em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta sexta-feira (1). No total são oferecidas 10 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);

- Técnico de eletricidade (ter experiência e cadastro no CREA;

- Comprador (ter experiência em carteira/CNH AB/ter entre 20 a 45 anos/ser comunicativo);

- Telefonista (ter acima de 21 anos/ter experiência/ser comunicativa)

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Auxiliar de cozinha (ter experiência e referência/saber ler e escrever/disponibilidade para morar na pousada);

- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ter disponibilidade para morar na pousada);

- Técnico agrícola (experiência em pulverização e máquinas)

- Caseiro (casado pois esposa trabalhará de copeira que ajudará nos afazeres em geral, limpeza e cozinha/homem serviços gerais na casa da sede/ter experiência com jardinagem, piscina e manutenções em geral/não tem escola na fazenda de preferência sem filhos ou que estude na Fundação Bradesco)

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

- Servente de obras (ter laudo médico);

- Vigia (ter laudo médico).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.