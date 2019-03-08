Casa do Trabalhador oferece 4 vagas nesta sexta em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta sexta-feira (8). No total são oferecidas 4 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);

- Técnico de eletricidade (ter experiência e cadastro no CREA;

- Marceneiro (experiência e referência)

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ter disponibilidade para morar na pousada);

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.