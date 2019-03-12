Casa do Trabalhador oferece 5 vagas nesta terça em Aquidauana e região

Oportunidade
Vagas são para área urbana e rural
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta terça-feira (12). No total são oferecidas 4 vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):
- Auxiliar de dentista (ter curso/ter experiência em carteira/ter disponibilidade de horário/ser comunicativa);
- Marceneiro (experiência e referência)
- Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização).
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
- Copeira (ter experiência e referência/saber ler e escrever/não ter idade avançada/ ter disponibilidade para morar na pousada);
- Mecânico de máquinas agrícolas (vaga temporária/mecânico de máquina AD7B /ter experiência e referência/morar no local de trabalho)
Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS