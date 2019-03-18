Semana começa com 9 oportunidades de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta segunda-feira (18). No total são oferecidas 9 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Açougueiro(ter experiência com cortes de carnes e atendimento de balcão/ter experiência em desossar/ter experiência em fazer charque, linguiça, etc);



- Cozinheira(ter experiência em cozinhar em restaurante e marmitaria/ ter disponibilidade de horário/não ter filhos pequenos/ser responsável e não faltar o trabalho);



- Empregada doméstica nos serviços gerais(fazer todo serviço da casa, limpar, lavar, passar e principalmente cozinhar/saber cozinhar muito bem/de preferência que more em Anastácio/ter entre 25 a 45 anos/ter experiência em carteira e referência);

- Mecânico de automóveis (ter experiência e CNH C/de 25 a 45 anos/ter disponibilidade para ajudar em outros serviços caso o empregador necessite);

- Operadora de caixa (ter experiência em caixa e atendimento de balcão);

- Pedreiro(experiente/se tiver VNH C melhor);



- Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização);

- Técnico em manutenção de equipamentos de informática (ter de 20 a 30 anos/ter conhecimento de informática básica/CNH AB/ter disponibilidade de horário).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Mecânico de máquinas agrícolas (vaga temporária/mecânico de máquina AD7B /ter experiência e referência/morar no local de trabalho)

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.