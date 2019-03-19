Casa do Trabalhador oferece 6 vagas nesta terça-feira em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta terça-feira (19). No total são oferecidas 6 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Açougueiro (ter experiência com cortes de carnes e atendimento de balcão/ter experiência em desossar/ter experiência em fazer charque, linguiça, etc);

- Mecânico de automóveis (ter experiência e CNH C/de 25 a 45 anos/ter disponibilidade para ajudar em outros serviços caso o empregador necessite);

- Pedreiro(experiente/se tiver CNH C melhor);

- Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização);

- Vendedor pracista (ter experiência com venda de produtos agropecuários/ter CNH AB/conhecer a região)

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Mecânico de máquinas agrícolas (vaga temporária/mecânico de máquina AD7B /ter experiência e referência/morar no local de trabalho)

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.