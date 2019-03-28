Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:07

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 12 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Vagas são para área urbana e rural

Guilherme Henrique

Publicado em 28/03/2019 às 10:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta quinta-feira (28). No total são oferecidas 12 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Auxiliar de mecânico (ter experiência na área de bombas diesel. Tem que ter trabalhado nesta área);

- Auxiliar de sushiman (ter experiência nessa área);

- Carpinteiro (experiência em carteira e ter todos os documentos pessoais);

- Cozinheira restaurante (ter experiência em cozinhar em restaurantes e marmitaria/ter referência/ter disponibilidade de horário/não ter filhos pequenos/precisa saber mexer com suflês, tortas diversas e diversos tipos de saladas);

- Mecânico de automóveis (ter experiência e CNH C/de 25 a 45 anos/ter disponibilidade para ajudar em outros serviços caso o empregador necessite);

- Pedreiro (ter experiência em carteira e ter todos os documentos pessoais);

- Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização),

- Técnico em manutenção de equipamentos de informática (ter conhecimento básico em informática, instalação de internet via rádio e fibra, se tiver formação na área melhor, ter CNH AB).

 

 Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Caseiro (vaga para o casal/esposa tem que saber fazer queijo/sem filhos/ter experiência em carteira e referências/fazer pequenos serviços na fazenda);

- Mecânico de máquinas agrícolas (mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho);

- Trabalhador rural (vaga para casal sem filhos/ter experiência registrada em carteira e ter referência/saber fazer todo serviço da fazenda como mexer com motoserra, roçadeira, cerca, campo, leiteria. Tem que morar obrigatoriamente na fazenda),

- Técnico agrícola (tem que ter experiência na área/experiência com pulverização e máquinas/ter referência para entrevista).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Publicidade

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo