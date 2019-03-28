Casa do Trabalhador oferece 12 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e região nesta quinta-feira (28). No total são oferecidas 12 vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana / Anastácio):

- Auxiliar de mecânico (ter experiência na área de bombas diesel. Tem que ter trabalhado nesta área);

- Auxiliar de sushiman (ter experiência nessa área);

- Carpinteiro (experiência em carteira e ter todos os documentos pessoais);

- Cozinheira restaurante (ter experiência em cozinhar em restaurantes e marmitaria/ter referência/ter disponibilidade de horário/não ter filhos pequenos/precisa saber mexer com suflês, tortas diversas e diversos tipos de saladas);

- Mecânico de automóveis (ter experiência e CNH C/de 25 a 45 anos/ter disponibilidade para ajudar em outros serviços caso o empregador necessite);

- Pedreiro (ter experiência em carteira e ter todos os documentos pessoais);

- Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização),

- Técnico em manutenção de equipamentos de informática (ter conhecimento básico em informática, instalação de internet via rádio e fibra, se tiver formação na área melhor, ter CNH AB).

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

- Caseiro (vaga para o casal/esposa tem que saber fazer queijo/sem filhos/ter experiência em carteira e referências/fazer pequenos serviços na fazenda);

- Mecânico de máquinas agrícolas (mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho);

- Trabalhador rural (vaga para casal sem filhos/ter experiência registrada em carteira e ter referência/saber fazer todo serviço da fazenda como mexer com motoserra, roçadeira, cerca, campo, leiteria. Tem que morar obrigatoriamente na fazenda),

- Técnico agrícola (tem que ter experiência na área/experiência com pulverização e máquinas/ter referência para entrevista).

Serviço - A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana, contato pelo telefone (67) 3241-5652.