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Emprego

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 30/05/2019 às 08:11

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Assistente de controladoria(ser formado em Administração ou Contábeis/ter experiência de 1 a 2 anos na função);

*Garçom(ter experiência/ter CNH AB/ter disponibilidade de horário/não ter filhos pequenos);

*Jardineiro(ter muita experiência na área pois fará o teste na hora da entrevista);

*Padeiro(ter experiência em confeitaria e padaria);

*Mecânico de caminhão(ter experiência na área),

*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso e ter experiência em carteira).

 

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

*Campeiro(experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento/ter tralha completa/ter até 45 anos);

*Eletricista(trabalhar em Maracajú/eletricista montador/saber mexer com redes de alta tensão,para-raios/construir redes);

*Mecânico de máquinas agrícolas(ter experiência /solteiro/ter até 45 anos),

*Tratorista(ter experiência em carteira de pelo menos um ano na mesma fazenda/solteiro/ter até 45 anos).

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