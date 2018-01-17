Charge
Dengue avança em 12 bairros de Aquidauana e prefeitura flagra descaso da população
Matéria relacionada: Dengue avança em 12 bairros de Aquidauana e prefeitura flagra descaso da população
GALERIA DE FOTO
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS