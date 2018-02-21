Chega São Pedro!

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Chuva provoca estragos pela cidade
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Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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