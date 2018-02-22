Todos por Aquidauana

Charge
Exército, Prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, PMA, juntos por nossa cidade
GALERIA DE FOTO
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma adolescente de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS