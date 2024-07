3ª maratona de Campo Grande ocorre neste domingo

Tudo pronto para a largada da terceira edição da Maratona de Campo Grande, que acontece neste domingo (7), nos altos da avenida Afonso Pena. A prova terá início às 6h, com concentração às 5h. Serão três percursos: 7 km, 21 km e 42 km, em todos os níveis de corredores. Neste sábado (6), acontece a competição para crianças de 3 a 13 anos.

O evento conta com o patrocínio master da msgás, companhia de gás natural de Mato Grosso do Sul, estatal do Governo do Estado.

Homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), percurso da prova será aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). A meta de inscritos nessa edição era de 3 mil corredores, número que foi atingido em tempo recorde, segundo a organização do evento esportivo.

A premiação em dinheiro, destinada aos vencedores da prova principal (42 km), terá R$ 20 mil distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. Uma das novidades desta edição é que, se houver quebra de recordes da prova, haverá uma bonificação de 50%.

Os tempos a serem batidos nos 42 km são de 02:39:46 na categoria masculina e de 03:34:27 na feminina. Os primeiros colocados dos demais percursos e das categorias por idade receberão troféus, e todos os inscritos que completarem a prova receberão medalhas.

Mobilização

A prova contará com 400 staffs mobilizados no domingo, mais o apoio dos órgãos de segurança, Polícia Militar, Detran-MS), Agetran, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

O número de banheiros aumentou, com o dobro de unidades disponíveis na Cidade da Maratona e oito pontos no percurso. Serão mais de 15 pontos de hidratação de água, (parceria com a Águas Guariroba), quatro pontos de hidratação com isotônico e quatro pontos com carbogel.

Para quem for fazer o percurso de 42 km, haverá também ponto de distribuição de refrigerante, em parceria com a Panificadora Dico. A Qualisalva ficará responsável pelo atendimento médico, com equipe de 22 profissionais. Serão seis motos com socorristas e duas motolâncias com enfermeiros, além de seis brigadistas, três unidades básicas e uma unidade avançada.