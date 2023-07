A N-FM a Rádio do Agronegócio chega em Dourados e região

O Grupo Gonzaga de Comunicação chega com transmissões pela FM 102.5 / Assessoria/ Divulgação

O Grupo Gonzaga de Comunicação, através de suas emissoras denominadas NFM, a Rádio do Agronegócio, chega em Dourados e região com estúdios em Dourados, Fatima do Sul, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

Com uma programação versátil, comandada por grandes jornalistas e apresentadores, a NFM já é uma das principais emissoras na região de Campo Grande onde está o seu estúdio central.

A emissora abrange as cidades de Aquidauana, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Anastácio, Terenos, Nioaque, Miranda, Maracaju e a região do pantanal sul-mato-grossense. Todas essas cidades contam com estúdios e equipes de repórteres e apresentadores que se dividem em uma programação durante 24 horas.

O Grupo Gonzaga nos últimos 5 anos, vem investindo em tecnologia e ampliando o seu leque de cobertura, com foco no agronegócio dentro desse perfil, as emissoras da rede tem realizado grandes coberturas em eventos como a Expogrande, Expomara, Showtec, Interagro, Expocanas em Nova Alvorada do Sul entre outros eventos.

O diretor-presidente do Grupo Gonzaga, Natalino Gonzaga acabou de anunciar o lançamento de mais dois programas que vem ao encontro de categorias como a dos caminhoneiros através de um quadro dedicado a categoria onde são discutidos os problemas das estradas, peças, preço de caminhões, tabela de frete e as ofertas de fretes.

O outro quadro aborda detalhes sobre a preservação do meio ambiente, a Natureza tem seu espaço em uma programação voltada a produção sustentável com responsabilidade e respeito ao meio ambiente.

Na região sul as emissoras da NFM 102,5, terá uma programação direcionada as regiões da Grande Dourados, Vale do Ivinhema e do Cone Sul, onde estará atingindo além de Dourados e Fatima do Sul, as cidades sedes, municípios como Caarapó, Ivinhema, Deodápolis, Gloria de Dourados, Jatei, Ponta Porã, Itaporã, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Angélica, Juti, Laguna Caarapã, Vicentina entre outros municípios, onde todos os dias os ouvintes dessas cidades terão informações sobre sua cidade.

Em conversa com o empresário Natalino Gonzaga ele disse o seguinte que chega em Dourados e região com respeito as tradições locais e com trabalho com responsabilidade aos ouvintes.

“ Estamos chegando em Dourados e região, respeitando as tradições e os companheiros que já estão instalados ai e que fazem um bom trabalho, nós vamos levar para os ouvintes uma programação que agrade todos os gostos, com foco no nosso jornalismo que será muito forte além de uma programação comandada por locutores já conhecidos pelo público e outros que chegarão para somar nessa grande jornada", disse o diretor presidente do grupo.

Além dos estúdios em Fatima do Sul e em Dourados, a NFM vai estrear mais dois estúdios, o da cidade de Nova Alvorada do Sul e o outro em Rio Brilhante.