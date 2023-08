A semana será de tempo instável em Aquidauana e as temperaturas voltam a subir

Dia será de céu claro em Aquidauana / O Pantaneiro

Semana será de tempo instável em Aquidauana, com temperatura amena e possibilidades de chuvas isoladas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS). Conforme boletim meteorológico, publicado nesta segunda-feira (28), as temperaturas vão variar, com mínima de 17ºC e máximas que podem passar dos 32ºC.

Nesta segunda-feira (28), as temperaturas variam devem chegar aos 30ºC.