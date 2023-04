Abandono de animais é crime, mas sempre há quem desafie e lei (vídeo)

O abandono de animais é punível por lei, mas há quem insista em desafiar a Justiça. O crime é previsto por uma legislação recente, a Lei 14064/20 de 29 de setembro de 2020, que rege sobre maus tratos de animais, e que consta no Código Penal Brasileiro.

Conforme a presidente da ONG Amigo do Bicho, Lucimari Furtado, esse tipo de delito vem crescendo em Aquidauana, e as denúncias estão sendo registradas na delegacia do município para que os criminosos sejam identificados e responsabilizados.

O crime mais recente aconteceu em plena luz do dia, na rua Luiz da Costa Rondon, no bairro Cidade Nova, em 23 de março.

Imagens das câmeras da região mostram nitidamente, quando uma mulher de bicicleta, joga uma caixa com quatro gatinhos, filhotes recém-nascidos (alguns com olhos ainda fechados), sobre a calçada em frente a uma residência. Após o crime, ela sai pedalando tranquilamente.

Inconformada com o ocorrido e com a crescente onda de maus tratos e abandonos de animais na cidade, a presidente da ONG foi até a delegacia de Aquidauana, acompanhada de uma testemunha e registrou queixa.

Na ocasião, Lucimari deixou com o delegado, uma cópia das imagens que mostram o momento do crime, e que podem ajudar na identificação da acusada.

"A pessoa quando vê um filhotinho de animal ou de gatinho ou de cachorro, fica louca para pegar. Pega aquele animal, só que esquece que aquele animal precisa de cuidado. Ele precisa de uma boa alimentação, precisa ser vacinado, dependendo do animal que você pegar. O cachorro, ele pode crescer, se for de porte grande, ele vai dar trabalho, vai fazer sujeira. A pessoa ela tem que ter consciência de tudo isso, quando for adotar um animal. Ela tem que ter conhecimento de que, a partir do momento que ela pegou um animal é como se ela tivesse adotado uma criança. É o mesmo cuidado que ela vai ter que ter, e as mesmas responsabilidades". Conclui Lucimari, destacando que o abandono de animas vem crescendo em Aquidauana, e principalmente o de gato.

Para as pessoas que compartilham a ideia, "isso não vai dar em nada", Lucimari explica que a polícia é uma grande parceira no atendimento e empenho a esse tipo de denúncia. Além da delegacia, ela destaca que a imprensa é muito importante, porque denuncia, e pode ajudar na identificação de quem comete esse tipo de crime, contribuindo inclusive com a polícia.

O crime contra animais está no Art. 32 do Código Penal, lei nº9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda de animais.

As denúncias de maus tratos a animais, também podem ser feitas através do telefone 181, com total anonimato de quem faz a denúncia.

Vídeo: