Abertas inscrições para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário em Campo Grande

Estão abertas até o dia 19 de novembro as inscrições para a 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com o tema Comunicação, Tecnologia e Sustentabilidade, o evento é sediado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e é destinado a magistrados e servidores dos tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares.

O 18º Encontro Nacional é o maior evento do Judiciário brasileiro, reunindo presidentes de tribunais, corregedores de Justiça e membros da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário. Durante o evento, serão debatidos temas relevantes relacionados à governança judiciária e ao aprimoramento dos serviços jurisdicionais.

Abertura e Programação – A abertura do encontro ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 18 horas, com a participação do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. O primeiro dia contará também com uma conferência magna do historiador e escritor Leandro Karnal e uma apresentação cultural.

No segundo dia, a programação começará às 9h30 com uma apresentação sobre os Tribunais Superiores. Às 10h30, será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio CNJ de Qualidade 2024, que reconhece as ações dos 91 tribunais brasileiros nas áreas de Governança, Produtividade, Transparência, Dados e Tecnologia. Neste ano, a categoria Excelência será concedida à Corte com melhor desempenho, e as categorias “Diamante”, “Ouro” e “Prata” serão atribuídas com base na nota de corte.

Metas Nacionais do Poder Judiciário – No período da tarde do dia 3 de dezembro, ocorrerão reuniões setoriais, organizadas por ramo de Justiça, para a exposição e votação das Metas Nacionais do Poder Judiciário de 2025. A partir das 16h30, o ministro Luís Roberto Barroso conduzirá um painel sobre “Tecnologia, comunicação e sustentabilidade: caminhos para o futuro do Poder Judiciário”. O encontro será encerrado com o anúncio das Metas Nacionais para o próximo ano.

As Metas Nacionais, debatidas e implementadas desde 2009, são compromissos dos tribunais para melhorar a prestação dos serviços de Justiça. O CNJ também promove uma consulta pública para que a sociedade contribua com sugestões para as prioridades do Judiciário em 2025, com prazo até o dia 8 de novembro. Acesse o formulário da Consulta (https://formularios.cnj.jus.br/metas-nacionais-2025/), de acordo com o Tribunal Superior e/ou segmento que deseje opinar.

Regulamentadas pela Resolução CNJ nº 325/2020, as metas são fundamentais para o monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026, permitindo a avaliação das ações dos tribunais e análise de indicadores de desempenho.

Inscrições – Aproveite a oportunidade de participar do 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Inscreva-se (https://formularios.cnj.jus.br/18o-encontro-nacional-do-poder-judiciario/) até o dia 19 de novembro.