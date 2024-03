Abertas inscrições para pontos de alimentação no festival de pesca de Corumbá

Barracas no evento / Divulgação

O FIPEC (Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá) está com inscrições abertas para barracas, trailers e food trucks da praça de alimentação do evento. O prazo vai até sexta-feira, 8.

As inscrições podem ser feitas na sede da Oficina de Dança, na rua Antônio João nº 90, Centro, das 7h30 às 13h.

O sorteio das barracas será na próxima segunda-feira, 11, às 15h, também na sede da Oficina de Dança. As barracas estarão localizadas na rua Manoel Cavassa , entre as ladeira Cunha e Cruz e José Bonifácio. Serão destinadas 30 barracas para sorteio do público em geral.