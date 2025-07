Termina dia 27 prazo para propostas de empresas para o asfalto da MS-419

Falta menos de um mês para a comemoração dos 133 anos de emancipação politico-administrativa do município de Aquidauana, dia 15 de agosto. No início deste mês, mais precisamente no dia 2 de julho, o Departamento nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), órgão do Governo Federal, publicou no Diário Oficial da União, a licitação de mais uma etapa de pavimentação asfáltica da BR-419, que liga o município de Rio Verde de Mato Grosso/MS a Aquidauana.

O edital define o dia 27 de julho, próximo domingo, como último prazo para apresentação de propostas das empresas interessadas em fazer a obra. Isto significa que a assinatura da ordem de serviço poderá ser feita pelo governador do estado, Eduardo Riedel, na primeira quinzena de agosto, dentro da programação de aniversário do município.

DNIT anuncia interdição de trecho da B$-419 altura do km 69,40 peerto do Rio Negrinho (Foto Arquivo/O Pantaneiro)

Interdição a partir de segunda-feira

Outras providências estão em andamento, como, por exemplo, a interdição da MS-419 na altura do KM 69,40, proximidades da ponte sobre o Rio Negrinho, em Rio Negro, a partir desta segunda-feira, dia 21.

A Ponte sobre o Rio Negrinho fica entre as fazendas Nova Esperança e São José do rio Negrinho. Para quem viaja por esta rodovia federal, saindo de Aquidauana, encontra neste trecho fazendas Pirainha, Taboco, Retiro Central, Pontal, Olho D’Água, Santana, São Lourenço, Proteção, Boa Esperança, Campo Formoso, Baía de Santa Clara, Bom Sucesso e Santa Helena, Rincâo do Potreiro, Nova Esperança, Fazenda Cachoeira, Fazenda São José do Rio Negrinho e Juscelândia, até chegar à BR-163.

Governador Eduardo Riedel já tratou do assunto BR-419 no Ministério dos Transportes, por diversas vezes (Foto Governo MS)

Importância da obra

"A BR-419 é uma obra que vai transformar toda a nossa região. Não se trata apenas de uma rodovia, mas nós estamos falando de desenvolvimento, de oportunidade, de futuro. Essa estrada vai integrar ainda mais Aquidauana ao restante do Estado, facilitar o escoamento da produção, impulsionar o turismo e gerar emprego e renda para a nossa população. A BR-419 é, sem dúvida, um marco para Aquidauana e para o Pantanal Sul-mato-grossense", informa o prefeito Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico.

“Projeto está em andamento. O quarto lote da obra segue em execução de Aquidauana para região Norte, com expectativa de terminar a obra este ano ou no começo de 2026”, disse o governador Eduardo Riedel, após sair de reunião, no dia 3 de julho, em Brasília, com o ministro dos Transportes em exercício, George Santoro.

MS-419 chega até a BR-163 e segue por 12 quilômetros até o centro do município de Rio Verde de Mato Grosso/MS

Próxima etapa vai até Jardim-MS

O investimento financeiro previsto pelo edital do DNIT, é de R$ 5,3 milhões. O primeiro compreende o trecho entre os municípios de Rio Verde de Mato Grosso/MS até Jardim/MS, passando por Aquidauana/MS.

O segundo lote compreende uma extensão de 63,4 km, do km 63,8 ao km 127,2, e será executado com um orçamento de R$ 2.812.376,32. Já o terceiro lote cobre 56,88 km, do km 127,2 ao km 184,08, com um investimento de R$ 2.513.566,11. Ambos terão o prazo de conclusão de 456 dias.

Isto significa fazer uma ligação rodoviária entre as regões norte e oeste de Mato Grosso do Sul, evitando a utilização das já congestionadas BRs 163 e 262, ambas passando por Campo Grande.

Percurso entre norte e oeste diminuiu 113 km e, pelo menos, duas horas a menos na viagem (Foto Arquivo O Pantaneiro)

Esta linha direta possui uma extensão de 233 km, com previsão de viagem de 3h40. Atualmente, quem vem do norte, percorre 347 km utilizando as rodovias federais 262 e 163, numa viagem que chega a 5h. O novo trajeto, faz parte de um amplo projeto de infraestrutura de transporte rodoviário, dentro da grandiosidade da Rota Bioceânica ou Rota de Integração Latino-Americana.

O objetivo é conectar a via terrestre aos dois oceanos, Atlântico e Pacífico, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, até chegar aos portos chilenos, como Antofagasta e Iquique, via Corumbá/Bolívia, e exportar para os grandes consumidores do mercado asiático.