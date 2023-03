Ação educativa e social nas aldeias de Dourados começa nesta segunda-feira

Flagrante foi feito pela PRF / Ilustrativa

A partir desta segunda-feira (20), a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e as demais forças de segurança do Estado, promovem uma ação educativa e social para atender as aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó, em Dourados. A ação vai até sexta-feira (24).

O objetivo é oferecer aos moradores atendimento vacinal, palestras educativas e outros serviços, como a emissão do RG, confecção de Boletins de Ocorrência, cursos de formação, entre outras agendas, garantindo a cidadania da população indígena.

Uma carreta da PRF, equipada com um auditório e estrutura de som e imagem, será o ponto focal da ação, servindo como apoio para os eventos.

Estarão presentes a PRF (Polícia Rodoviária Federal), PM (Polícia Militar), PMA (Polícia Militar Ambiental), PC (Polícia Civil), CBM (Corpo de Bombeiros Militar), CGP (Coordenadoria Geral de Perícias), Instituto de Identificação, DPCOM (Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos), além da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul), SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Conforme a programação, os atendimentos serão realizados nas proximidades da Escola Municipal Francisco Meireles e Missão Caiuá, na Aldeia Jaguapiru. Um ônibus da prefeitura de Dourados fará o deslocamento de indígenas que estiverem nas proximidades.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, a ação promove Mato Grosso do Sul no cenário nacional e mostra a importância da população indígena neste trabalho conjunto entre a Sejusp, PRF e as demais forças de segurança.

“Essa ação da PRF e da Sejusp nas aldeias de Dourados busca promover, por meio de uma campanha educativa, a redução dos índices criminais, em especial a redução da violência contra mulher, contra crianças e adolescentes. Policiais civis, rodoviários e militares estarão presentes realizando palestras, oitivas e ações educativas, além de levar cidadania, com a emissão de cédulas de identidade e outros serviços”, afirmou o secretário.

Nesta ação serão oferecidos: Curso de Formação de Brigada de Incêndio e Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, ambos do Corpo de Bombeiros Militar; atendimento da Delegacia da Mulher Itinerante, com registros de Boletins de Ocorrência e execução de oitivas; emissão da primeira via do RG, serviço oferecido pelo Instituto de Identificação da CGP (Coordenadoria Geral de Perícias); vacinação contra Covid e vacina Bivalente para crianças, oferecidas pela SES; e exposição de animais taxidermizados da PMA (Polícia Militar Ambiental).

Também estão na programação diversas palestras, entre elas do Promuse (Programa Mulher Segura) e do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), ambos programas da Polícia Militar. Para as crianças também haverá a exibição de curtas metragens no mini auditório da carreta.

“Liderada pela Sejusp, essa ação é um esforço integrado de diversos órgãos, do município de Dourados, do Governo Federal para aproximar a comunidade dos serviços estatais, mas de uma maneira geral, levando também mais segurança à região e impactando no bem-estar da população indígena”, afirmou o secretário Executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva.