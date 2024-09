Ação integrada promovida pelo Governo de MS beneficia alunos da área rural

Com os primeiros raios de sol no horizonte, os alunos que moram na área rural de Terenos, já se prepararam para chegar até a escola.

As aulas começam 7h, no período matutino, mas às 5h47 os irmãos Lucas, Adryan e Keren, já estão prontos para entrar no ônibus do transporte escolar, que passa pontualmente em frente à casa deles, em uma fazenda que fica a 15 quilômetros da Escola Estadual Antônio Valadares, na área urbana de Terenos. Em seguida é a vez de Almir, outro aluno que mora na região, também entrar no veículo, na segunda parada diária, às 5h55.

O trajeto do ônibus incluiu outras paradas para que os demais alunos – de escolas municipais e estaduais – também cheguem ao destino. É entre vários caminhos, com curvas, pontes e a paisagem típica do campo – com diversos animais, plantações e vista ampla, que inclui um belo céu azul e natureza a ‘perder de vista’ –, que o motorista o transporte escolar segue para buscar todos os alunos em segurança.

As paradas, o tempo de deslocamento e também a segurança no percurso, são monitoradas pelo “Caminho Certo”, da SED (Secretaria de Estado de Educação), que é o Programa Estadual de Monitoramento Virtual de Rotas de Veículos de Transporte Escolar da Rede Pública de Mato Grosso do Sul.

“O transporte pega e deixa os meus três filhos na porteira de casa. Para mim é um serviço muito bom, prestado para os meus filhos. Se fosse para eu levar e trazer todos os dias, seria muito difícil. Estou sempre atenta a informação do motorista, que ele disponibiliza, sobre o horário e se tem qualquer problema ou imprevisto, sou avisada. Mas nunca tivemos problemas, o ônibus sempre passa certinho”, explicou Eliane Muniz de Oliveira, mãe de Lucas, Adryan e Keren.

Na prática, a tecnologia é aliada da comunidade escolar, e contribuiu para disseminar informações importantes sobre a chegada e o trajeto do veículo que transporta os alunos, entre os responsáveis – motorista, pais e estudantes.

“O efeito mais prático é que fazemos o controle da velocidade e violação de rota. O programa de monitoramento tem como característica, uma transversalidade muito grande. Temos 1822 motoristas andando no Estado inteiro, são 180 mil quilômetros rastreados por dia. Qualquer coisa que acontece nas estradas, eu consigo comunicar muito rápido”, explicou Alessandro Perassoli, coordenador de convênios da SED e responsável pelo programa.

Caso ocorra alguma situação durante o percurso do veículo, os fatos são imediatamente informados à central de monitoramento, que fica em Campo Grande. Assim, caso o ônibus deixe de passar em algum ponto, por qualquer motivo – problema no veículo ou na estrada (árvore ou ponte caída, entre outras coisas) –, o aluno e os pais são imediatamente informados. Todo o trabalho reflete de forma direta na operação dos veículos do transporte de alunos. No ano passado foram registrados oito acidentes envolvendo os ônibus escolares, em todo o Estado. Já este ano, até agora, ocorreu apenas um.

“Então quando a gente olha para o transporte escolar, como envolve vidas e crianças, o resultado disso é ótimo. Alguns alunos precisam se deslocar de casa para pegar o ônibus e antes havia incertezas, o ônibus poderia não passar e o aluno só saberia quando isso ocorresse. Ou ainda se o veículo está adiantado ou atrasado. O monitoramento evita o desconforto do aluno no processo e no que poderia atrapalhar o acesso dele à escola”, disse Perassoli.

Benefício

O programa “Caminho Certo” monitora mais de 1,8 mil trajetos por período, que beneficiam aproximadamente 19 mil alunos da rede pública de ensino – municipal e estadual – de 78 municípios de Mato Grosso do Sul (apenas Campo Grande não aderiu ao serviço).