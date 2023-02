Ação usa óculos simulador de embriaguez para conscientizar sobre álcool e direção

Só em janeiro de 2023, Mato Grosso do Sul registrou 195 infrações por embriaguez ao volante / Divulgação

Dirigir sob o efeito de álcool é uma infração gravíssima, de acordo com o art. 165 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). E as penalidades são a multa e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Para conscientizar sobre o impacto que o álcool causa no comportamento das pessoas, ação educativa do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) conta com equipamentos que oferecem a experiência de ficar embriagado.

Para simular uma pessoa bêbada, a Diretoria de Educação de Trânsito conta com dois pares de óculos de realidade virtual. Enquanto o verde representa uma pessoa que consumiu de duas a três latinhas de cerveja, o preto retrata o cidadão com a capacidade totalmente prejudicada pelo álcool.

O circuito de realidade virtual conta com diversos objetos, que para a pessoa sob efeito de álcool se tornam obstáculos no meio do caminho, conforme explica a diretora de Educação de Trânsito, Andrea Moringo.

“Essa experiência consiste em conscientizar as pessoas sobre o impacto que o álcool causa no comportamento dos indivíduos. Como ele altera a capacidade psicoativa, a capacidade motora, e isso interfere muito na segurança do trânsito”.

Levantamento da Diretoria Tecnologia da Informação do Detran-MS, mostra que só em janeiro de 2023, Mato Grosso do Sul registrou 195 infrações por embriaguez ao volante, sendo 88 na Capital e 107 no interior. No mesmo período do ano passado, foram 199 autuações, sendo 110 em Campo Grande e 89 nos demais municípios do Estado.

Além da multa no valor de R$ 2.934,70, quem dirige após ingerir bebida alcoólica coloca em risco sua própria vida, e também dos passageiros e das pessoas à sua volta. No comparativo de janeiro passado, que teve 36 acidentes, com o de 2023 que registrou 43, nota-se um aumento de 19% nos acidentes provocados por pessoas alcooliza