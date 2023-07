Acelera Nioaque: Nova Estação de Tratamento de Esgoto está quase pronta

Setor da obra / Divulgação

Fazendo parte do pacote de obras e avanços anunciados no Programa Acelera Nioaque, lançado durante a solenidade do Aniversário de Nioaque, a nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), está quase concluída, com as obras seguindo em ritmo acelerado.

Estamos conseguindo passar a mensagem de preocupação com a qualidade de vida e a preservação com o meio ambiente. São investimentos importantes que atendem à demanda atual e futura da população” Enfatiza o Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior.

Prefeito agradeceu a parceria com o Governo do Estado e Sanesul para a realização desta grande obra em prol do interesse coletivo.

A importância da Estação de Tratamento de Esgoto

A ETE é responsável por receber o esgoto coletado no município e dar o tratamento adequado, sendo a última etapa do sistema de esgotamento sanitário. De forma geral, um município que trata seu esgoto garante maior qualidade de vida para sua população.

*Com assessoria de imprensa.