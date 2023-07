Acelera Nioaque: Valdir lança o maior pacote de obras da história em parceria com o governo

Na tarde desta terça-feira (18), no Estádio Municipal Mauro Resstel, durante a programação oficial das festividades do aniversário de 133 anos de emancipação política-administrativa, o Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, lançou o Programa Acelera Nioaque, que é o maior pacote de obras da história do município.

O Programa é em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, entre ordens de serviço, assinaturas de licitação, entrega de obras já concluídas entre outras melhorias, somam mais de R$ 20 milhões.

Na ocasião, Valdir Júnior também fez o pedido, prontamente aceito, pelos parlamentares e representantes do Governo do Estado, para ser feita a revitalização da Praça XV de Novembro.

Autoridades

Estivem presentas o Deputado Federal Beto Pereira, Deputado Estadual Lucas de Lima, Secretário Estadual de Governo Eduardo Rocha, Secretário Estadual de Educação, Hélio Queiroz, demais membros do alto escalão do Governo do Estado, Prefeitos da região, Vice-Prefeito de Nioaque Danilo Catti, Presidente da Câmara Silas Ferreira, Vereadores do município e das vizinhas entre outras lideranças da sociedade local e do estado.

Confira os avanços lançados durante o Acelera Nioaque:

Autorização de licitação:

• Reforma e adequações casa da farinha Assentamento Uirapuru

• Modernização sistema iluminação publica

• Rede de abastecimento de água colônia Andalúcia

• Aquisição de 02 ambulâncias

• Aquisição de 01 gerador de energia para HPP

• Aquisição de 01 usina geradora de oxigênio medicinal HPP

• Aquisição de uma impressora para Raio X HPP

Ordem de início de serviço:

• Pavimentação com lajotamento bairro Santa Amélia

• Finisa 1º e 2ª etapa

• Reforma ESF colônia conceição

Assinatura de convênios:

• Convênio de contrapartida construção ponte concreto sobre rio Nioaque

• Convênio de contrapartida da Pavimentação com lajotamento Bairro Santa Amélia

• Convênio sinalização viária área central

• ConvÊnio construção de quadra poliesportiva assentamento Colônia Conceição.