Acesso ao Rio Aquidauana pela prainha é interditado durante a Pantaneta

Trecho bloqueado para acesso à banhistas / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

Os trechos de acesso à prainha de Anastácio, no Rio Aquidauana, estão interditados a partir desta sexta-feira, 6. A medida busca evitar novos acidentes e afogamentos durante o fim de semana, com mais chegadas de turistas para a festa Pantaneta.

Segundo o comandante do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, Alex Fernandes, neste período, a festa tradicional costuma dobrar o número de circulação de pessoas, com a chegada de turistas de todas as regiões do Estado e Brasil. Entretanto, com a junção de calor e a vontade de se refrescar no rio, mortes por afogamento foram registradas.

"Temos a obrigação de alertar sobre os riscos de que um rio como esse pode trazer. Por ser uma festa de carnaval fora de época, as pessoas têm o costume de ingerir bebida alcoólica, criando coragem e uma habilidade que não tem [nadar no rio]".

Ainda conforme o comandante, a prefeitura instalou cavaletes e faixas, com avisos da proibição do banho na região. Equipes estarão no local monitorando e orientando a população.

"O Rio Aquidauana tem extensão grande, não temos condição de delimitar todo o rio. Nesse perímetro urbano, a prainha é um ponto conhecido, quando os foliões vem para cá, querem pular (...) Nossa ideia é proibir aqui, não poderá acessar o rio. É importante frisar para o folião e turista de que o Rio Aquidauana não é próprio para banho, é um risco que ele assume. Perdemos cinco vidas no último mês", finaliza.

Veja a entrevista: