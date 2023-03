Acesso pela MS-345 ao distrito Águas do Miranda está interditado após rio transbordar

Trecho incendiado pela manhã / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bonito informou nesta quarta-feira (15) que o acesso ao Distrito Águas do Miranda pela MS-345 está interditado. Chuvas atingiram a região desde o último sábado (11), e o nivel do rio Mato Grosso subiu consideravelmente, transbordando pela amanhã.

Conforme o município, as chuvas não cessara, o nível do rio continua alto e o alagamento interdita do trecho sobre o rio.

A orientação é que os moradores que necessitarem se deslocar entre Bonito e o Distrito, usem a rota por Aquidauana.