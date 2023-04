Acesso pela MS-345 está liberado após obras em Bonito

Obras de recuperação / Foto: Divulgação

O trecho da MS-345, próximo ao distrito Águas do Miranda, em Bonito, está liberado nesta terça-feira, 11, após obras. O local estava interditado por danos causado pela forte chuva do fim de semana.

Segundo a prefeitura, equipes da Secretaria de Obras realizaram o trabalho de recuperação do desvio para que a rodovia fosse liberada mais rapidamente. “A MS-345 está recebendo obras de pavimentação e drenagem e por isso as pontes de madeira entre o distrito e a área urbana do município estão sendo substituídas por pontes de concreto”, pontuou em nota.

Na maioria dos locais a ponte principal foi interditada e criado um desvio, com tubulação, para que os veículos continuem passando, porém devido as chuvas atípicas na região, alguns rios e córregos transbordam e acabam danificando o desvio.

A obra é estadual, mas com suporte do município quando necessário, como nos reparos emergenciais e pede a compreensão de todos. O transtorno inicial é necessário para que a obra seja concluída, trazendo mais conforto e segurança aos usuários.