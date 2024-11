Acidente deixa feridos em estado grave na BR-262

Nova News

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, no início da noite de ontem, 14, em Terenos.

As vítimas eram ocupantes do carro de passeio e ficaram presas às ferragens. Unidades avançadas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.