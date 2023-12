Acidente deixa mulher em estado grave em Dourados

Carros ficaram destruídos / Osvaldo Duarte/ Dourados News

Uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente entre dois carros na tarde desse domingo, 10, na BR-163, no trevo de acesso ao Potreirito, em Dourados.

Conforme o Dourados News, a mulher socorrida, seria a condutora de um Fiat Uno, e teria “entrado” na contramão ao fazer a rotatória, momento em que colidiu em um veículo Corsa. Com a colisão, a mulher teve ferimentos graves e foi socorrida por uma equipe da CCRMS Via (concessionária que administra a via) para a unidade hospitalar.

Ainda não há detalhes sobre os outros ocupantes dos veículos.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal prestaram apoio a ações no local.