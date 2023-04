Acidente entre 4 veículos na BR-163 deixa motoristas presos entre ferragens

Acidente deixou veículos destruídos / CaarapóNews

Acidente entre quatro veículos na BR-163 deixou motoristas presos entre às ferragens, em Caarapó. O grave acidente foi registrado na tarde dessa quinta-feira, dia 20.

Conforme o CaarapóNews, a batida envolveu duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio entre as cidades de Caarapó e Juti.

O acidente aconteceu por volta das 17h, em frente a fazenda Nhu Pucu, ao lado da fazenda Santa Luzia. Após a batida, o motorista de uma carreta ficou preso às ferragens. Ele saiu com ajuda de outros condutores que passavam pela pista.

Ainda segundo o portal, uma das vítimas de 35 anos deu entrada no Hospital Beneficente São Mateus, com estado instável e várias fraturas. A outra vítima foi encaminhada para o hospital da cidade de Naviraí.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Caarapó, CCR MS Via e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.