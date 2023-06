Acidente entre carretas na MS-276 deixa um morto

Jornal da Nova

Acidente frontal envolvendo duas carretas e um veículo de passeio na MS-276, trecho que liga Batayporã e Anaurilândia deixou uma pessoa morta na tarde desta quarta-feira, dia 14.

Segudo o site Nova News, o acidente aconteceu próximo ao Córrego Samambaia e testemunhas apontaram que uma carreta teria quebrado na pista e parou às margens da rodovia, evitando prejudicar o trânsito.

Uma Volkswagen Saveiro que vinha logo atrás, acabou colidindo com o veículo e parou nas margens da pista. Uma segunda carreta que vinha no sentido contrário da pista freou e outra logo atrás, tentou jogar de lado, quando foi surpreendida com a presença de mais uma carreta, ocorrendo a colisão frontal.

Ainda segundo o site, devido ao impacto, as vítimas presas às ferragens e uma delas morreu. O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foram acionados e realizaram o socorro.