Acidente entre carro e máquina que estava na pista é registrado na MS-450

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente foi registrado na manhã de hoje, 26, na rodovia MS-450, próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Camisão. A colisão envolveu um Fiat Uno e uma máquina que estava na pista.

Conforme as primeiras informações, uma pessoa ficou ferida no acidente. A vítima, cujo estado de saúde ainda não foi divulgado, estava no Fiat Uno no momento da batida.

Equipes de socorro foram acionadas e a vítima foi atendida e encaminhada para uma unidade de saúde próxima.

As causas do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades.

