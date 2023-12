Acidente entre carro e motocicleta mata jovem em rodovia MS-275

Vítima não resistiu / Nova News

Um acidente entre carro e motocicleta matou Nicolas Thomas dos Santos Silva, 22 anos, no início da tarde desta quarta-feira, 27, na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia. O rapaz era natural de Rosana, interior de São Paulo.

Segundo o Cgnews, o veículo Onix seguia pela rodovia para Ivinhema quando, a 200 metros da ponte sobre o Rio Samambaia, acabou colidindo com a motocicleta conduzida por Nicolas. No carro estavam três pessoas que ficaram feridas com o impacto da batida. Já o motociclista morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e levaram os feridos para o Hospital Regional de Nova Andradina. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também esteve no local e as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Com a batida, ambos os veículos ficaram totalmente destruídos.