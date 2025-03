Acidente entre dois veículos na BR-163 deixa cinco feridos

Á Rota da Notícia

Um acidente envolvendo um Hyundai Creta e um Volkswagen Taos deixou cinco pessoas feridas no final da manhã desta quarta-feira, 5, na BR-163, em São Gabriel do Oeste. Uma das vítimas está em estado grave.

De acordo com informações de sites locais, o Hyundai Creta seguia em direção a Campo Grande quando o motorista tentou uma ultrapassagem, mas perdeu o controle do veículo ao aquaplanar.

Com isso, o carro invadiu a pista contrária e colidiu com o Volkswagen Taos, que tinha placas de Várzea Grande, no Mato Grosso.

Equipes da CCR MSVia foram acionadas para socorrer as vítimas e encaminhá-las ao hospital de São Gabriel do Oeste.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para orientar o trânsito, que precisou ser interditado temporariamente para o atendimento.

Os dois veículos ficaram bastante danificados devido ao impacto da colisão.