Acidente entre moto e carreta faz uma vítima fatal na rodovia BR-262

Uma pessoa ainda não identificada morreu em acidente registrado na noite desta sexta-feira, dia 1, na rodovia BR-262, na altura do quilômetro 505. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após uma carreta colidir com uma motocicleta onde viajavam o condutor e a vítima fatal.

A colisão teria ocorrido nas proximidades da fazenda Maralina. Segundo condutores que estão no local, a suspeita inicial era de que o condutor teria perdido o controle e batido em uma anta ou em um cavalo, mas o choque foi com uma carreta. As vítimas teriam realizado um trabalho em Miranda e o acidente ocorreu no retorno.



A ocorrência está em andamento e novas informações serão acrescentadas assim que houver atualização pelas autoridades de trânsito.