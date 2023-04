Acidente na BR-060 mata pai, filha e genro em MS

Vítimas morreram na hora / BCNotícias

Um acidente na BR-060 nesse sábado (29) matou Ivanildo Oliveira Lima, de 52 anos, Maria José Rodrigues de Lima Bitencourt, de 32 e Vanilton Souza dos Santos, de 41anos. Eles são pai, filha e genro e morreram após o carro em que estavam bater em outro e capotar.

A família de Chapadão do Sul viajava em um carro Prisma quando colidiu em uma Fiat Toro. A quarta pessoa que estava no Prisma é esposa do motorista e está internada em um hospital de Campo Grande.

O caso

O acidente gravíssimo na BR-060 deixou 3 mortos e 6 feridos na manhã de sábado (29) no trecho a aproximadamente 70 quilômetros de Paraíso das Águas sentido Camapuã. Entre as vítimas sobreviventes estão 5 crianças e 3 mulheres.

Segundo o BNC Notícias, um homem de 43 anos, esposo de uma das vítimas sobreviventes, seguia em outro carro e viu o acidente. As famílias seguiam sentido Campo Grande - Brasília. Ele explicou que sua esposa conduzia um veículo Fiat Toro, com uma ocupante mulher e duas crianças e logo atrás, ele seguia em uma Discovery de cor branca.

Segundo ele, a esposa seguia na pista com a Toro quando um carro modelo Prisma que estava na pista contrária tentou tentar ultrapassar uma carreta, batendo violentamente contra a lateral da Fiat Toro e capotando.

No Prisma, estavam cerca de 4 pessoas e 3 delas morreram na hora. Os ocupantes da Toro não teriam sofrido ferimentos graves. "As crianças, que são meus filhos, não tiveram nenhum arranhão, mesmo com esta gravidade. Foi um milagre", disse.

As vítimas sobreviventes foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Camapuã. Equipes da Polícia Militar de Paraíso das Águas, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica.