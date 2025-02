Acidente na BR-262, em Terenos, deixa um morto e dois feridos

Reprodução redes sociais

Um grave acidente envolvendo dois veículos resultou na morte de uma pessoa na madrugada deste domingo (16), na BR-262, em Terenos.

Conforme as primeiras informações, um Chevrolet Celta colidiu contra um Fiat Argo. O motorista do Celta ficou gravemente ferido e preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e tentaram reanimá-lo após a retirada do veículo, mas ele não resistiu e faleceu no local.

O condutor do Fiat Argo, de 55 anos, que seguia em direção a Campo Grande, reclamava de dores no tórax. Ele e um passageiro foram encaminhados para a Santa Casa para atendimento médico.

As causas do acidente ainda serão investigadas.